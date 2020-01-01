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Snapdragon 855 против Snapdragon 435

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Snapdragon 435
Snapdragon 435

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 18.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 5.3 раз выше пропускная способность памяти (34.1 против 6.4 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • В 2 раза выше частота процессора (2840 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 435

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 28 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 505
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 585 МГц 450 МГц
Количество ALU 384 96
FLOPS 899 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 800 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 536
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X9
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Февраль 2016 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SM8150 MSM8940
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт Qualcomm Snapdragon 435

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Комментарии

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