Snapdragon 855 против Snapdragon 435
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 435 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Показывает в 18.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 5.3 раз выше пропускная способность памяти (34.1 против 6.4 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- В 2 раза выше частота процессора (2840 против 1400 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 30%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +498%
753
126
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +356%
2668
585
AnTuTu Benchmark 8
433723
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|8x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|768 КБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 505
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|585 МГц
|450 МГц
|Количество ALU
|384
|96
|FLOPS
|899 Гфлопс
|48 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|800 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 6.4 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Hexagon 536
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|1x 21МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Февраль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|SM8150
|MSM8940
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|Сайт Qualcomm Snapdragon 435
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