Snapdragon 855 против Snapdragon 7 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 7 Gen 1 (Adreno 644). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- На 33% выше пропускная способность памяти (34.13 против 25.6 Гбит/с)
- На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
- Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 564K vs 522K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|141555
|177123
|GPU
|184296
|162367
|Memory
|62560
|101455
|UX
|131223
|120496
|Total score
|522855
|564742
GeekBench 5
Single-Core Score
742
Snapdragon 7 Gen 1 +14%
843
Multi-Core Score
2626
Snapdragon 7 Gen 1 +19%
3121
|Image compression
|153.4 Mpixels/s
|-
|Face detection
|21 images/s
|-
|Speech recognition
|45.7 words/s
|-
|Machine learning
|48 images/s
|-
|Camera shooting
|26.2 images/s
|-
|HTML 5
|1.44 Mnodes/s
|-
|SQLite
|846.9 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|88%
|99%
|Graphics test
|18 FPS
|18 FPS
|Score
|3022
|3093
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|51 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 7 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|-
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 644
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|384
|384
|FLOPS
|899 Гфлопс
|1014 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.13 Гбит/сек
|До 25.6 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|X62
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 5000 Мбит/с
|До 4400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1240 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Май 2022 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150
|SM7450-AB
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Опрос
43 (58.1%)
31 (41.9%)
Всего проголосовало: 74