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Snapdragon 855 против Snapdragon 7 Gen 1

Snapdragon 855
VS
Snapdragon 7 Gen 1
Snapdragon 855
Snapdragon 7 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 7 Gen 1 (Adreno 644). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • На 33% выше пропускная способность памяти (34.13 против 25.6 Гбит/с)
  • На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 9 – 564K vs 522K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 855
vs
Snapdragon 7 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 141555 177123
GPU 184296 162367
Memory 62560 101455
UX 131223 120496
Total score 522855 564742
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 153.4 Mpixels/s -
Face detection 21 images/s -
Speech recognition 45.7 words/s -
Machine learning 48 images/s -
Camera shooting 26.2 images/s -
HTML 5 1.44 Mnodes/s -
SQLite 846.9 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 88% 99%
Graphics test 18 FPS 18 FPS
Score 3022 3093

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 56 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 51 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 7 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 4 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 644
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 585 МГц -
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 384 384
FLOPS 899 Гфлопс 1014 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3360 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X62
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 5000 Мбит/с До 4400 Мбит/с
Скорость загрузки До 1240 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Май 2022 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150 SM7450-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

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