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Snapdragon 855 против Snapdragon 801

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Snapdragon 801
Snapdragon 801

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
  • Показывает в 6.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 14% выше частота процессора (2840 против 2500 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 801

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 4x 2.5 ГГц – Krait
Количество ядер 8 4
Частота 2840 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 128 КБ
Кэш L2 768 КБ 2 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 28 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 330
Архитектура Adreno 600 Adreno 300
Частота GPU 585 МГц 578 МГц
Количество ALU 384 128
FLOPS 899 Гфлопс 148 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 21МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Февраль 2014 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 MSM8974AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт Qualcomm Snapdragon 801

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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