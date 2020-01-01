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Snapdragon 855 против Snapdragon 820

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Snapdragon 820
Snapdragon 820

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Показывает на 81% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 32% выше частота процессора (2840 против 2150 МГц
  • На 14% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29.8 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 820

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2840 МГц 2150 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 530
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 585 МГц 624 МГц
Количество ALU 384 256
FLOPS 899 Гфлопс 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 28МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X12
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Ноябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 MSM8996
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт Qualcomm Snapdragon 820

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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