Snapdragon 855 против Snapdragon 821
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 175K
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- Показывает на 73% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 21% выше частота процессора (2840 против 2342 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- На 14% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29.8 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +120%
753
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +252%
2668
758
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +147%
433723
175868
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2840 МГц
|2342 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|768 КБ
|3 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 530
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|585 МГц
|653 МГц
|Количество ALU
|384
|256
|FLOPS
|899 Гфлопс
|519 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.2
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|1x 28МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 кГц/24 бит
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Июль 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8150
|MSM8996 Pro
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|Сайт Qualcomm Snapdragon 821
Опрос
15 (78.9%)
4 (21.1%)
Всего проголосовало: 19
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