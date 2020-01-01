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Snapdragon 855 против Snapdragon 835

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Snapdragon 835
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Показывает на 61% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 54%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 281K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 16% выше частота процессора (2840 против 2450 МГц
  • На 14% выше пропускная способность памяти (34.1 против 29.8 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +54%
433723
Snapdragon 835
281291

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.1-A
Кэш L1 384 КБ 128 КБ
Кэш L2 768 КБ 2 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 540
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 585 МГц 710 МГц
Количество ALU 384 256
FLOPS 899 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Ноябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 MSM8998
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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26 (83.9%)
5 (16.1%)
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Сравнения с конкурентами

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