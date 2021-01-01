Snapdragon 860 против A10 Fusion
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
- Имеет на 4 ядра больше
- Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 254K
- На 26% выше частота процессора (2960 против 2340 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|136565
|47633
|GPU
|166857
|78628
|Memory
|94975
|33145
|UX
|110727
|24576
|Total score
|453946
|254407
GeekBench 5
Single-Core Score
750
A10 Fusion +5%
785
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +83%
2617
1430
|Image compression
|-
|65.95 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.5 images/s
|Speech recognition
|-
|27.5 words/s
|Machine learning
|-
|29.55 images/s
|Camera shooting
|-
|15.3 images/s
|HTML 5
|-
|1.83 Mnodes/s
|SQLite
|-
|426.85 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и A10 Fusion
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2960 МГц
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|-
|3.3 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|6
|Шейдерных блоков
|-
|196
|FLOPS
|-
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|-
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