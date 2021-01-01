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Snapdragon 860 против A10 Fusion

Snapdragon 860
VS
A10 Fusion
Snapdragon 860
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 254K
  • На 26% выше частота процессора (2960 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
A10 Fusion

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +78%
453946
A10 Fusion
254407
CPU 136565 47633
GPU 166857 78628
Memory 94975 33145
UX 110727 24576
Total score 453946 254407

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +83%
2617
A10 Fusion
1430
Image compression - 65.95 Mpixels/s
Face detection - 12.5 images/s
Speech recognition - 27.5 words/s
Machine learning - 29.55 images/s
Camera shooting - 15.3 images/s
HTML 5 - 1.83 Mnodes/s
SQLite - 426.85 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2960 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU - 900 МГц
Вычислительных блоков - 6
Шейдерных блоков - 196
FLOPS - 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Нет
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 -

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Комментарии

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