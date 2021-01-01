Snapdragon 860 против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
90
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
88
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- На 18% выше частота процессора (2960 против 2500 МГц
Преимущества Apple A12X Bionic
- Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 8 – 636K vs 453K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|136565
|-
|GPU
|166857
|-
|Memory
|94975
|-
|UX
|110727
|-
|Total score
|453946
|636127
GeekBench 5
Single-Core Score
750
A12X Bionic +51%
1130
Multi-Core Score
2617
A12X Bionic +78%
4658
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
|TDP
|-
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Вычислительных блоков
|-
|7
|FLOPS
|-
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|-
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