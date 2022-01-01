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Snapdragon 860 против A16 Bionic

Snapdragon 860
VS
A16 Bionic
Snapdragon 860
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 564K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.13 Гбит/с)
  • На 17% выше частота процессора (3460 против 2960 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860
564594
A16 Bionic +69%
956255
CPU 143762 242019
GPU 204477 407261
Memory 98566 167432
UX 119732 145864
Total score 564594 956255
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 860
733
A16 Bionic +154%
1861
Multi-Core Score
Snapdragon 860
2567
A16 Bionic +102%
5198
Image compression 142.85 Mpixels/s -
Face detection 20.3 images/s -
Speech recognition 44.55 words/s -
Machine learning 46.35 images/s -
Camera shooting 22.85 images/s -
HTML 5 1.65 Mnodes/s -
SQLite 777.9 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 860
3456
A16 Bionic +185%
9856
Stability 98% 78%
Graphics test 20 FPS 59 FPS
Score 3456 9856

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 54 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 56 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2960 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 675 МГц -
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 384 -
FLOPS 1037 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150-AC -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 -

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