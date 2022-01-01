Snapdragon 860 против A16 Bionic VS Snapdragon 860 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 860 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A16 Bionic Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)

Набирает существенно больше (на 69%) баллов в AnTuTu 9 – 956K vs 564K

Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже

На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.13 Гбит/с)

На 17% выше частота процессора (3460 против 2960 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 860 564594 A16 Bionic +69% 956255 CPU 143762 242019 GPU 204477 407261 Memory 98566 167432 UX 119732 145864 Total score 564594 956255 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 860 733 A16 Bionic +154% 1861 Multi-Core Score Snapdragon 860 2567 A16 Bionic +102% 5198 Image compression 142.85 Mpixels/s - Face detection 20.3 images/s - Speech recognition 44.55 words/s - Machine learning 46.35 images/s - Camera shooting 22.85 images/s - HTML 5 1.65 Mnodes/s - SQLite 777.9 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 860 3456 A16 Bionic +185% 9856 Stability 98% 78% Graphics test 20 FPS 59 FPS Score 3456 9856

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 58 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 54 FPS

[Ultra] - Fortnite 26 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 56 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 98 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)

3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 2960 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 - 24 МБ Кэш L3 2 МБ - Техпроцесс 7 нм 4 нм Количество транзисторов - 16 млрд. TDP 10 Вт -

Графический ускоритель GPU Adreno 640 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 675 МГц - Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 384 - FLOPS 1037 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 2133 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП - Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем X24 LTE, X50 5G - Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2000 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.1 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Апрель 2019 года Сентябрь 2022 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8150-AC - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 -