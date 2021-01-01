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Snapdragon 860 против Kirin 810

Snapdragon 860
VS
Kirin 810
Snapdragon 860
Kirin 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 326K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 35% выше частота процессора (2960 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
Kirin 810

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +39%
453946
Kirin 810
326827
CPU 136565 103259
GPU 166857 85059
Memory 94975 69725
UX 110727 58333
Total score 453946 326827

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 860 +23%
750
Kirin 810
610
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +28%
2617
Kirin 810
2040

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 43 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Honor 9X
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Kirin 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali-G52 MP6
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU - 820 МГц
Вычислительных блоков - 6
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 551 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Да
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Июнь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 -

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