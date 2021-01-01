Snapdragon 860 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
53
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
56
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- На 25% выше частота процессора (2960 против 2360 МГц
- Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 381K
- Более новый - выпущен на позже
Преимущества HiSilicon Kirin 820
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|136565
|130435
|GPU
|166857
|116461
|Memory
|94975
|70562
|UX
|110727
|62183
|Total score
|453946
|381921
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 860 +16%
750
646
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +5%
2617
2498
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|48 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|33 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Honor X10
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Kirin 820
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali-G57 MP6
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|6
|Шейдерных блоков
|-
|96
|FLOPS
|-
|579 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Март 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|-
Опрос
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4