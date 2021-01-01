Snapdragon 860 против Kirin 9000E
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
85
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
65
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
80
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 639K vs 453K
- На 6% выше частота процессора (3130 против 2960 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|136565
|-
|GPU
|166857
|-
|Memory
|94975
|-
|UX
|110727
|-
|Total score
|453946
|639271
GeekBench 5
Single-Core Score
750
Kirin 9000E +44%
1081
Multi-Core Score
2617
Kirin 9000E +47%
3834
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Kirin 9000E
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|-
|760 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|22
|Шейдерных блоков
|-
|352
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1