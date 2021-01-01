Snapdragon 860 против Kirin 985
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
58
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
48
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
60
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- На 15% выше частота процессора (2960 против 2580 МГц
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 425K
Преимущества HiSilicon Kirin 985
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|136565
|139377
|GPU
|166857
|133940
|Memory
|94975
|77188
|UX
|110727
|66447
|Total score
|453946
|425140
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 860 +9%
750
689
Multi-Core Score
2617
2607
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Kirin 985
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2580 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali-G77 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|8
|Шейдерных блоков
|-
|128
|FLOPS
|-
|652 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1277 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 177 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Апрель 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|-
Опрос
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4