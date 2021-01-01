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Snapdragon 860 против Kirin 985

Snapdragon 860
VS
Kirin 985
Snapdragon 860
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 15% выше частота процессора (2960 против 2580 МГц
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 425K
Преимущества HiSilicon Kirin 985
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
Kirin 985

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +7%
453946
Kirin 985
425140
CPU 136565 139377
GPU 166857 133940
Memory 94975 77188
UX 110727 66447
Total score 453946 425140

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 7 нм
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali-G77 MP8
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков - 8
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки - До 177 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Апрель 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 -

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Комментарии

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