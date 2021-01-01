Snapdragon 860 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 58%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 286K
- На 44% выше частота процессора (2960 против 2050 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G90T
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|136565
|97777
|GPU
|166857
|79772
|Memory
|94975
|57178
|UX
|110727
|45700
|Total score
|453946
|286509
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 860 +52%
750
495
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +59%
2617
1648
|Image compression
|-
|96.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14 images/s
|Speech recognition
|-
|30.8 words/s
|Machine learning
|-
|26.1 images/s
|Camera shooting
|-
|13.1 images/s
|HTML 5
|-
|1.89 Mnodes/s
|SQLite
|-
|499.9 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|52 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|46 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|55 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Helio G90T
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|Сайт MediaTek Helio G90T
Опрос
30 (83.3%)
6 (16.7%)
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