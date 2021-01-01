Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 860 vs Snapdragon 480 – что лучше?

Snapdragon 860 против Snapdragon 480

Snapdragon 860
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 860
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.13 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 454K vs 265K
  • На 48% выше частота процессора (2960 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +71%
454234
Snapdragon 480
265841
CPU 138565 96013
GPU 174857 84253
Memory 64975 62060
UX 67727 81099
Total score 454234 265841

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 54 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 56 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 8 нм
TDP 10 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 675 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 384 128
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X51
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Январь 2021 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели - SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 720G vs Snapdragon 860
2. Samsung Exynos 9825 vs Qualcomm Snapdragon 860
3. MediaTek Dimensity 800U vs Qualcomm Snapdragon 860
4. Qualcomm Snapdragon 888 vs Snapdragon 860
5. HiSilicon Kirin 980 vs Qualcomm Snapdragon 860
6. Samsung Exynos 9611 vs Qualcomm Snapdragon 480
7. Qualcomm Snapdragon 665 vs Snapdragon 480
8. Qualcomm Snapdragon 678 vs Snapdragon 480
9. Qualcomm Snapdragon 662 vs Snapdragon 480
10. Qualcomm Snapdragon 732G vs Snapdragon 480

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 480 с Snapdragon 860, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях