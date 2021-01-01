Snapdragon 860 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.13 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 454K vs 265K
- На 48% выше частота процессора (2960 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|138565
|96013
|GPU
|174857
|84253
|Memory
|64975
|62060
|UX
|67727
|81099
|Total score
|454234
|265841
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 860 +41%
735
522
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +54%
2599
1687
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|54 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|56 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|TDP
|10 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|675 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|384
|128
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.13 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
Опрос
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