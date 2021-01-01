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Snapdragon 860 против Snapdragon 636

Snapdragon 860
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 860
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 556K vs 172K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 64% выше частота процессора (2960 против 1800 МГц)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
Snapdragon 636

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +222%
556037
Snapdragon 636
172544
CPU 138608 57490
GPU 201905 24466
Memory 90665 35451
UX 118540 54658
Total score 556037 172544
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +129%
2624
Snapdragon 636
1148
Image compression 142.85 Mpixels/s 75.3 Mpixels/s
Face detection 20.3 images/s 10.7 images/s
Speech recognition 44.55 words/s 20.45 words/s
Machine learning 46.35 images/s 15.45 images/s
Camera shooting 22.85 images/s 9.79 images/s
HTML 5 1.65 Mnodes/s 1.51 Mnodes/s
SQLite 777.9 Krows/s 410.2 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 54 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 56 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 509
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 675 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 384 128
FLOPS 1037 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X12
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Октябрь 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150-AC SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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Комментарии

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