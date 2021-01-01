Snapdragon 860 против Snapdragon 636
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 556K vs 172K
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- На 64% выше частота процессора (2960 против 1800 МГц)
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
- Выше частота графического ускорителя (на 7%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|138608
|57490
|GPU
|201905
|24466
|Memory
|90665
|35451
|UX
|118540
|54658
|Total score
|556037
|172544
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 860 +167%
737
276
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +129%
2624
1148
|Image compression
|142.85 Mpixels/s
|75.3 Mpixels/s
|Face detection
|20.3 images/s
|10.7 images/s
|Speech recognition
|44.55 words/s
|20.45 words/s
|Machine learning
|46.35 images/s
|15.45 images/s
|Camera shooting
|22.85 images/s
|9.79 images/s
|HTML 5
|1.65 Mnodes/s
|1.51 Mnodes/s
|SQLite
|777.9 Krows/s
|410.2 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|54 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|56 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 636
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|10 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 509
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|675 МГц
|720 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|384
|128
|FLOPS
|1037 Гфлопс
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1333 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.13 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Октябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150-AC
|SDM636
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|Сайт Qualcomm Snapdragon 636
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