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Snapdragon 860 против Snapdragon 660

Snapdragon 860
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 860
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Показывает в 4.8 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 9 – 556K vs 204K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 35% выше частота процессора (2960 против 2200 МГц)
  • На 15% выше пропускная способность памяти (34.13 против 29.8 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
Snapdragon 660

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +172%
556037
Snapdragon 660
204347
CPU 138608 68288
GPU 201905 35535
Memory 90665 38070
UX 118540 59108
Total score 556037 204347
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 142.85 Mpixels/s 88.7 Mpixels/s
Face detection 20.3 images/s 12 images/s
Speech recognition 44.55 words/s 24.1 words/s
Machine learning 46.35 images/s 18.3 images/s
Camera shooting 22.85 images/s 11 images/s
HTML 5 1.65 Mnodes/s 1.76 Mnodes/s
SQLite 777.9 Krows/s 487.4 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 54 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 56 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 384 128
FLOPS 1037 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X12
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150-AC SDM660
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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Комментарии

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