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Snapdragon 860 против Snapdragon 690

Snapdragon 860
VS
Snapdragon 690
Snapdragon 860
Snapdragon 690

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • На 48% выше частота процессора (2960 против 2000 МГц
  • Набирает существенно больше (на 41%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 322K
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
Snapdragon 690

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +41%
453946
Snapdragon 690
322905
CPU 136565 106188
GPU 166857 62482
Memory 94975 55313
UX 110727 59570
Total score 453946 322905

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 690

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 8 нм
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 619L
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 692
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X51
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM6350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 Сайт Qualcomm Snapdragon 690

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Комментарии

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