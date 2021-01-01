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Snapdragon 860 против Snapdragon 768G

Snapdragon 860
VS
Snapdragon 768G
Snapdragon 860
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 352K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 6% выше частота процессора (2960 против 2800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
Snapdragon 768G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +29%
453946
Snapdragon 768G
352871
CPU 136565 108959
GPU 166857 101754
Memory 94975 63639
UX 110727 73240
Total score 453946 352871

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 7 нм 7 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 620
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков - 3
Шейдерных блоков - 192
FLOPS - 700 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X52
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2021 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

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Комментарии

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