Snapdragon 865 Plus против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 Plus (с графикой Adreno 650) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
41
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
45
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865 Plus
- Показывает в 7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 616K vs 301K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 51% выше частота процессора (3100 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G95
- Выше частота графического ускорителя (на 40%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|17849
|97589
|GPU
|236287
|86889
|Memory
|98253
|56527
|UX
|99657
|59351
|Total score
|616527
|301134
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 865 Plus +78%
931
524
Multi-Core Score
Snapdragon 865 Plus +106%
3364
1634
Игры
|PUBG Mobile
|74 FPS
[Ultra]
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|57 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|104 FPS
[Ultra]
|48 FPS
[High]
|Genshin Impact
|56 FPS
[Ultra]
|27 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[High]
|52 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Asus ROG Phone 3
1080 x 2340
|Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 Plus и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.1 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3100 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|645 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|512
|64
|FLOPS
|1365 Гфлопс
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X55
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8250-AB
|MT6785V/CD
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Plus
|Сайт MediaTek Helio G95
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3