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Snapdragon 865 Plus против Helio G95

Snapdragon 865 Plus
VS
Helio G95
Snapdragon 865 Plus
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 Plus (с графикой Adreno 650) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865 Plus
  • Показывает в 7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 616K vs 301K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 51% выше частота процессора (3100 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 865 Plus
vs
Helio G95

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 865 Plus +105%
616527
Helio G95
301134
CPU 17849 97589
GPU 236287 86889
Memory 98253 56527
UX 99657 59351
Total score 616527 301134
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 865 Plus +106%
3364
Helio G95
1634

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 74 FPS
[Ultra]		 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 38 FPS
[Ultra]
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 57 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 104 FPS
[Ultra]		 48 FPS
[High]
Genshin Impact 56 FPS
[Ultra]		 27 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[High]		 52 FPS
[Ultra]
Смартфон Asus ROG Phone 3
1080 x 2340		 Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 Plus и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.1 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3100 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 645 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 512 64
FLOPS 1365 Гфлопс 195.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июль 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250-AB MT6785V/CD
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Plus Сайт MediaTek Helio G95

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