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Snapdragon 865 против A10 Fusion

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 10.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 250K
  • Меньший размер транзистора (7 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 21% выше частота процессора (2840 против 2340 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Выше частота графического ускорителя (на 53%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +21%
948
A10 Fusion
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +145%
3466
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +139%
598555
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2840 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 587 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 512 -
FLOPS 1228 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Нет
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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