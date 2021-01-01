Snapdragon 865 vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 865 против A15 Bionic VS Snapdragon 865 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 865 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже

Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 657K

На 13% выше частота процессора (3200 против 2840 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 865 657718 A15 Bionic +28% 840854 CPU 185574 214698 GPU 217010 324552 Memory 112445 167472 UX 137783 132953 Total score 657718 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 865 941 A15 Bionic +87% 1764 Multi-Core Score Snapdragon 865 3466 A15 Bionic +40% 4862 Image compression 164.1 Mpixels/s - Face detection 26.1 images/s - Speech recognition 49.6 words/s - Machine learning 50 images/s - Camera shooting 29.5 images/s - HTML 5 3.25 Mnodes/s - SQLite 880 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 60 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 61 FPS

[Ultra] - Fortnite 30 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 60 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 60 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)

3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L1 512 КБ - Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Adreno 650 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 587 МГц - Вычислительных блоков 2 5 Шейдерных блоков 512 - FLOPS 1228 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR5 - Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 44 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем X55 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2000 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8250 APL1W05 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 -