Snapdragon 865 против A16 Bionic VS Snapdragon 865 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 865 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A16 Bionic Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)

На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)

Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 9 – 976K vs 644K

Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже

На 22% выше частота процессора (3460 против 2840 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 865 644826 A16 Bionic +51% 976510 CPU 179581 246572 GPU 217033 408723 Memory 117282 176151 UX 135531 146701 Total score 644826 976510 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 865 925 A16 Bionic +102% 1866 Multi-Core Score Snapdragon 865 3440 A16 Bionic +52% 5219 Image compression 164.1 Mpixels/s - Face detection 26.1 images/s - Speech recognition 49.6 words/s - Machine learning 50 images/s - Camera shooting 29.5 images/s - HTML 5 3.25 Mnodes/s - SQLite 880 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 865 3863 A16 Bionic +155% 9862 Stability 91% 79% Graphics test 23 FPS 59 FPS Score 3863 9862

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 60 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 61 FPS

[Ultra] - Fortnite 30 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 60 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 60 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)

3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 128 КБ 256 КБ Кэш L2 1 МБ 24 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 7 нм 4 нм Количество транзисторов 10.3 млрд. 16 млрд. TDP 10 Вт -

Графический ускоритель GPU Adreno 650 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 587 МГц - Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 512 - FLOPS 1228 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем X55 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.1 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2022 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8250-AB - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 -