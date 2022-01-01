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Snapdragon 865 против A16 Bionic

Snapdragon 865
VS
A16 Bionic
Snapdragon 865
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 9 – 976K vs 644K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • На 22% выше частота процессора (3460 против 2840 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 865
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 865
644826
A16 Bionic +51%
976510
CPU 179581 246572
GPU 217033 408723
Memory 117282 176151
UX 135531 146701
Total score 644826 976510
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 865
925
A16 Bionic +102%
1866
Multi-Core Score
Snapdragon 865
3440
A16 Bionic +52%
5219
Image compression 164.1 Mpixels/s -
Face detection 26.1 images/s -
Speech recognition 49.6 words/s -
Machine learning 50 images/s -
Camera shooting 29.5 images/s -
HTML 5 3.25 Mnodes/s -
SQLite 880 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 865
3863
A16 Bionic +155%
9862
Stability 91% 79%
Graphics test 23 FPS 59 FPS
Score 3863 9862

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 61 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 30 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 128 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 24 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 4 нм
Количество транзисторов 10.3 млрд. 16 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 587 МГц -
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 512 -
FLOPS 1228 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 -

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