Snapdragon 865 против A16 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 9 – 976K vs 644K
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- На 22% выше частота процессора (3460 против 2840 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|179581
|246572
|GPU
|217033
|408723
|Memory
|117282
|176151
|UX
|135531
|146701
|Total score
|644826
|976510
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
925
A16 Bionic +102%
1866
Multi-Core Score
3440
A16 Bionic +52%
5219
|Image compression
|164.1 Mpixels/s
|-
|Face detection
|26.1 images/s
|-
|Speech recognition
|49.6 words/s
|-
|Machine learning
|50 images/s
|-
|Camera shooting
|29.5 images/s
|-
|HTML 5
|3.25 Mnodes/s
|-
|SQLite
|880 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|91%
|79%
|Graphics test
|23 FPS
|59 FPS
|Score
|3863
|9862
Игры
|PUBG Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|61 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|30 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и A16 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|3460 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|128 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|24 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|10.3 млрд.
|16 млрд.
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|512
|-
|FLOPS
|1228 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2796 x 1290
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X55
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2022 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8250-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
|-
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