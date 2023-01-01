Snapdragon 865 против A17 Pro VS Snapdragon 865 A17 Pro Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 865 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A17 Pro Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)

Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза) Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров)

Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров) Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 739K

Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 739K Показывает на 79% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 79% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже

Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц)

На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц) На 16% выше пропускная способность памяти (51.2 против 44 Гбит/с)

На 16% выше пропускная способность памяти (51.2 против 44 Гбит/с) Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 10 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 865 739255 A17 Pro +112% 1568646 CPU 232044 373446 GPU 198128 579682 Memory 130839 283791 UX 182486 341416 Total score 739255 1568646 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 6 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 865 1109 A17 Pro +165% 2934 Multi-Core Score Snapdragon 865 3264 A17 Pro +126% 7374 Asset compression 150.9 MB/sec 260.8 MB/sec HTML 5 Browser 84.1 pages/sec 169.6 pages/sec PDF Renderer 109.4 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec Image detection 74.7 images/sec 173.5 images/sec HDR 102.4 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec Background blur 10.4 images/sec 27.9 images/sec Photo processing 32.6 images/sec 79.1 images/sec Ray tracing 4.19 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec Compute Score (GPU) Snapdragon 865 3038 A17 Pro н/д

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 865 4402 A17 Pro н/д Stability 99% - Graphics test 26 FPS - Score 4402 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 60 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 61 FPS

[Ultra] - Fortnite 30 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 60 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 60 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и A17 Pro

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)

3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) 2x 3.78 ГГц –

4x 2.02 ГГц – Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 3780 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 512 КБ 256 КБ Кэш L2 1 МБ 16 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 7 нм 3 нм Количество транзисторов 10.3 млрд. 19 млрд. TDP 5 Вт 8 Вт Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель GPU Adreno 650 Apple A17 GPU Архитектура Adreno 600 Apple GPU Частота GPU 587 МГц 1398 МГц Вычислительных блоков 2 6 Шейдерных блоков 512 128 Всего шейдеров 1024 768 FLOPS 1202.1 Гфлопс 2147.2 Гфлопс Версия Vulkan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети Модем X55 - Поддержка 4G LTE Cat. 22 - Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 7500 Мбит/с Скорость загрузки До 3000 Мбит/с До 3500 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.1 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8250-AB APL1V02 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 -