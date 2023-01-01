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Snapdragon 865 против A17 Pro

Snapdragon 865
VS
A17 Pro
Snapdragon 865
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (в 2.4 раза)
  • Меньший размер транзистора (3 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 739K
  • Показывает на 79% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 10 месяцев позже
  • На 33% выше частота процессора (3780 против 2840 МГц)
  • На 16% выше пропускная способность памяти (51.2 против 44 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 865
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 865
739255
A17 Pro +112%
1568646
CPU 232044 373446
GPU 198128 579682
Memory 130839 283791
UX 182486 341416
Total score 739255 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 865
1109
A17 Pro +165%
2934
Multi-Core Score
Snapdragon 865
3264
A17 Pro +126%
7374
Asset compression 150.9 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 84.1 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 109.4 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 74.7 images/sec 173.5 images/sec
HDR 102.4 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 10.4 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 32.6 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 4.19 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Snapdragon 865
3038
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 865
4402
A17 Pro
н/д
Stability 99% -
Graphics test 26 FPS -
Score 4402 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 61 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 30 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 16 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 3 нм
Количество транзисторов 10.3 млрд. 19 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Apple A17 GPU
Архитектура Adreno 600 Apple GPU
Частота GPU 587 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 512 128
Всего шейдеров 1024 768
FLOPS 1202.1 Гфлопс 2147.2 Гфлопс
Версия Vulkan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12.1 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7500 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3000 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250-AB APL1V02
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 -

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