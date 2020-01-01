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Snapdragon 865 против Kirin 710F

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 5.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 170K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +184%
940
Kirin 710F
331
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +156%
3469
Kirin 710F
1355
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +251%
597763
Kirin 710F
170080

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 587 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 512 64
FLOPS 1228 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Нет
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Январь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 -

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Комментарии

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