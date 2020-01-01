Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 865 vs Kirin 9000E – что лучше?

Snapdragon 865 против Kirin 9000E

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (3130 против 2840 МГц
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 651K vs 597K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865
3469
Kirin 9000E +5%
3643
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865
597763
Kirin 9000E +9%
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G78 MP22
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 587 МГц -
Вычислительных блоков 2 22
Шейдерных блоков 512 352
FLOPS 1228 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт HiSilicon Kirin 9000E

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 855 и Snapdragon 865
2. A13 Bionic и Snapdragon 865
3. Kirin 990 (5G) и Snapdragon 865
4. Snapdragon 888 и Snapdragon 865
5. Snapdragon 855 Plus и Snapdragon 865
6. Kirin 990 (4G) и Kirin 9000E
7. Kirin 9000 и Kirin 9000E

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 9000E с Snapdragon 865, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях