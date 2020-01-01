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Snapdragon 865 против Kirin 970

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 235K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • На 52% выше пропускная способность памяти (44 против 29 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 20% выше частота процессора (2840 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +142%
948
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +149%
3466
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +155%
598555
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 587 МГц 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 512 -
FLOPS 1228 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1833 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Сравнения с конкурентами

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