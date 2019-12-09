Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 865 vs Kirin 980 – что лучше?

Snapdragon 865 против Kirin 980

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Показывает на 78% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 403K
  • На 38% выше пропускная способность памяти (44 против 31.78 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 9% выше частота процессора (2840 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +36%
948
Kirin 980
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +39%
3466
Kirin 980
2486
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +48%
598555
Kirin 980
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 512 КБ
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali G76 MP10
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 587 МГц 720 МГц
Ядер - 10
Количество ALU 512 -
FLOPS 1228 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт HiSilicon Kirin 980

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
57 (66.3%)
29 (33.7%)
Всего проголосовало: 86

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 980 с Snapdragon 865, или задавайте вопросы
Григорий 09 декабря 2019 01:20
Ахахах, вы серьёзно сравниваете старый kirin 980 и Snapdragon 865? Это очевидно что snapdragon 865 мощнее Но вы сравните Snapdragon 865 с Kirin 1020, snapdragon проиграет с треском
+14 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях