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Snapdragon 865 против Dimensity 810

Snapdragon 865
VS
Dimensity 810
Snapdragon 865
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17.07 Гбит/с)
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 582K vs 387K
  • На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 810
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 865
vs
Dimensity 810

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 865 +50%
582849
Dimensity 810
387551
CPU 182344 -
GPU 220987 -
Memory 102933 -
UX 88593 -
Total score 582849 387551
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 865 +40%
3408
Dimensity 810
2441
Image compression 164.1 Mpixels/s -
Face detection 26.1 images/s -
Speech recognition 49.6 words/s -
Machine learning 50 images/s -
Camera shooting 29.5 images/s -
HTML 5 3.25 Mnodes/s -
SQLite 880 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 61 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 30 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 512 КБ
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 10 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 587 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 512 60
FLOPS 1228 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт MediaTek Dimensity 810

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