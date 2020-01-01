Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 865 vs Helio G70 – что лучше?

Snapdragon 865 против Helio G70

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Helio G70
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 3.3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 196K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +160%
948
Helio G70
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +172%
3466
Helio G70
1273
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +204%
598555
Helio G70
196665

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 320 КБ
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 587 МГц 820 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 512 -
FLOPS 1228 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт MediaTek Helio G70

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G70 с Snapdragon 865, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях