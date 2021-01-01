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Snapdragon 865 против Helio G88

Snapdragon 865
VS
Helio G88
Snapdragon 865
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 660K vs 196K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 865
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 865 +236%
660196
Helio G88
196635
CPU 185574 65730
GPU 217010 42693
Memory 112445 42099
UX 137783 44322
Total score 660196 196635
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 865 +177%
948
Helio G88
342
Multi-Core Score
Snapdragon 865 +163%
3472
Helio G88
1321
Image compression 164.1 Mpixels/s -
Face detection 26.1 images/s -
Speech recognition 49.6 words/s -
Machine learning 50 images/s -
Camera shooting 29.5 images/s -
HTML 5 3.25 Mnodes/s -
SQLite 880 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 61 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 30 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 59 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G52 MC2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 587 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 512 32
FLOPS 1228 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Да
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 MT6769H
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт MediaTek Helio G88

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