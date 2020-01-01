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Snapdragon 865 против Helio P60

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 14.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.5 раза) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 172K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +242%
940
Helio P60
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +205%
3469
Helio P60
1139
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +246%
597763
Helio P60
172946

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 587 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 512 48
FLOPS 1228 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Нет
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Февраль 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 MT6771
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Mediatek Helio P60

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Комментарии

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