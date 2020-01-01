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Snapdragon 865 против Helio P90

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Helio P90
Helio P90

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и MediaTek Helio P90 (PowerVR GM9446). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 9.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 223K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
Преимущества MediaTek Helio P90
  • Выше частота графического ускорителя (на 65%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +139%
940
Helio P90
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +131%
3469
Helio P90
1501
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +168%
597763
Helio P90
223094

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Helio P90

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Cortex A75
6x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 PowerVR GM9446
Архитектура Adreno 600 PowerVR Rogue
Частота GPU 587 МГц 970 МГц
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 512 12
FLOPS 1228 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 APU 2.0
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Ноябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 MT6779
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт MediaTek Helio P90

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Комментарии

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