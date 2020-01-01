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Snapdragon 865 против Snapdragon 439

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 439
Snapdragon 439

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 439 (Adreno 505). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 25.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 6.9 раз выше пропускная способность памяти (44 против 6.4 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 6.7 раз) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 88K
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 30%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +574%
598555
Snapdragon 439
88825

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 439

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.45 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 505
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 587 МГц 450 МГц
Количество ALU 512 96
FLOPS 1228 Гфлопс 48 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 2750 МГц 800 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 6.4 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 5 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 536
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 21МП, 2x 8МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 X6
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июнь 2018 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SM8250 SDM439
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 439

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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