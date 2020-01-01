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Snapdragon 865 против Snapdragon 450

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 450
Snapdragon 450

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 9.9 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 6.8 раз) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 87K
  • В 5.9 раз выше пропускная способность памяти (44 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • На 58% выше частота процессора (2840 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +580%
597763
Snapdragon 450
87966

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 450

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 587 МГц 600-650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 512 96
FLOPS 1228 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 2750 МГц 933 МГц
Шина 4x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 546
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июнь 2017 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SM8250 SDM450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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Комментарии

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