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Snapdragon 865 против Snapdragon 460

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 4.1 раз) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 147K
  • В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 13.91 Гбит/с)
  • На 58% выше частота процессора (2840 против 1800 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +172%
3469
Snapdragon 460
1274
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +306%
597763
Snapdragon 460
147298

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 11 нм
TDP 10 Вт 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 587 МГц 600 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 512 256
FLOPS 1228 Гфлопс 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 683
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Январь 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SM8250 SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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Комментарии

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