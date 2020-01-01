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Snapdragon 865 против Snapdragon 636

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 636
Snapdragon 636

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 636 (Adreno 509). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 6.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 149K
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 58% выше частота процессора (2840 против 1800 МГц
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 636
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +208%
3469
Snapdragon 636
1127
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +300%
597763
Snapdragon 636
149376

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 636

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.6 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 509
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 587 МГц 720 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 512 128
FLOPS 1228 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1333 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Октябрь 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 SDM636
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 636

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Комментарии

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