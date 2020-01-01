Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 865 vs Snapdragon 660 – что лучше?

Snapdragon 865 против Snapdragon 660

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 5.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 157K
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Выше частота графического ускорителя (на 45%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +163%
3466
Snapdragon 660
1319
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +279%
598555
Snapdragon 660
157824

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ 1 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 587 МГц 850 МГц
Количество ALU 512 128
FLOPS 1228 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X55 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 SDM660
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
10 (62.5%)
6 (37.5%)
Всего проголосовало: 16

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 660 с Snapdragon 865, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях