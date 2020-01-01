Snapdragon 865 против Snapdragon 665
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- Набирает существенно больше (в 4.1 раз) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 146K
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
- На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 865 +201%
948
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +153%
3466
1371
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +309%
598555
146210
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|11 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|587 МГц
|650 МГц
|Количество ALU
|512
|96
|FLOPS
|1228 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X55
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2019 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8250
|SM6125
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
Опрос
14 (66.7%)
7 (33.3%)
Всего проголосовало: 21
Сравнения с конкурентами
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