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Snapdragon 865 против Snapdragon 670

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 670
Snapdragon 670

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 177K
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Выше частота графического ускорителя (на 28%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +162%
3466
Snapdragon 670
1322
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +237%
598555
Snapdragon 670
177622

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 256 КБ
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 615
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 587 МГц 700-750 МГц
Количество ALU 512 128
FLOPS 1228 Гфлопс 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем X55 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Август 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 SDM670
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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Сравнения с конкурентами

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