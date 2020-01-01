Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 865 vs Snapdragon 675 – что лучше?

Snapdragon 865 против Snapdragon 675

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 675
Snapdragon 675

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 207K
  • Меньший размер транзистора (7 против 11 нанометров)
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Выше частота графического ускорителя (на 28%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 865 +147%
3466
Snapdragon 675
1401
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +188%
598555
Snapdragon 675
207848

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 16 КБ
Кэш L2 1 МБ 256 КБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 11 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 612
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 587 МГц 700-750 МГц
Количество ALU 512 -
FLOPS 1228 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит

Связь и сети

Модем X55 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250 SDM675
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 675

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (71.4%)
2 (28.6%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 675 с Snapdragon 865, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях