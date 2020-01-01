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Snapdragon 865 против Snapdragon 801

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 801
Snapdragon 801

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 801 (Adreno 330). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (в 9.6 раз) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 62K
  • Показывает в 8.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 28 нанометров)
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • На 14% выше частота процессора (2840 против 2500 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +860%
597763
Snapdragon 801
62293

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 801

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.5 ГГц – Krait
Количество ядер 8 4
Частота 2840 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 128 КБ
Кэш L2 1 МБ 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 28 нм
Количество транзисторов - 1 млрд.
TDP 10 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 330
Архитектура Adreno 600 Adreno 300
Частота GPU 587 МГц 578 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 512 128
FLOPS 1228 Гфлопс 148 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Нет
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 21МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Февраль 2014 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250 MSM8974AC
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 801

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Комментарии

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