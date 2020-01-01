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Snapdragon 865 против Snapdragon 821

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 821
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Набирает существенно больше (в 3.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 177K
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 48% выше пропускная способность памяти (44 против 29.8 Гбит/с)
  • На 21% выше частота процессора (2840 против 2342 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +237%
597763
Snapdragon 821
177524

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2840 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 512 КБ 64 КБ
Кэш L2 1 МБ 3 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 10 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 530
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 587 МГц 653 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 512 256
FLOPS 1228 Гфлопс 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем X55 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июль 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250 MSM8996 Pro
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 821

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Комментарии

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