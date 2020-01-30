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Snapdragon 865 против Snapdragon 855

Snapdragon 865
Snapdragon 865
VS
Snapdragon 855
Snapdragon 855

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 865 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Показывает на 37% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 8 – 598K vs 433K
  • На 29% выше пропускная способность памяти (44 против 34.1 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 865 +38%
598555
Snapdragon 855
433723

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 865 и Snapdragon 855

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 512 КБ 384 КБ
Кэш L2 1 МБ 768 КБ
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.7 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 640
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 587 МГц 585 МГц
Количество ALU 512 384
FLOPS 1228 Гфлопс 899 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 690
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Декабрь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250 SM8150
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 865 Сайт Qualcomm Snapdragon 855

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208 (77.3%)
61 (22.7%)
Всего проголосовало: 269

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Гиорги 30 января 2020 07:38
Какая польза от большего кэша памяти у 855 от большего кэша, если нигде он не показывает лучшего результата по сравнению с 865-м?
+34 Ответить
Алексей 30 января 2020 11:17
Там была ошибка, исправили благодаря Вам!
+4 Ответить
Александр 30 марта 2020 05:20
Разница с 865 в антуту составляет 7.6%
+14 Ответить
Роман 23 мая 2020 06:12
Че по звуку то? Я ради него только и зашел сюда...=_=
+20 Ответить
Александр 19 сентября 2020 20:55
Только объем кэша повысили
0 Ответить
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