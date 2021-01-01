Snapdragon 870 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
56
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
52
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 639K vs 312K
- Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Имеет на 2 ядра больше
- На 34% выше частота процессора (3200 против 2390 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|179340
|88563
|GPU
|226049
|75396
|Memory
|88254
|44020
|UX
|98207
|40315
|Total score
|639903
|312950
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 870 +7%
987
919
Multi-Core Score
Snapdragon 870 +47%
3357
2286
|Image compression
|180.6 Mpixels/s
|128.4 Mpixels/s
|Face detection
|25.25 images/s
|21.9 images/s
|Speech recognition
|54.7 words/s
|45.2 words/s
|Machine learning
|56.95 images/s
|39.6 images/s
|Camera shooting
|28 images/s
|24.2 images/s
|HTML 5
|3 Mnodes/s
|3.16 Mnodes/s
|SQLite
|989.1 Krows/s
|756.85 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|102 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|107 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|49 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и A11 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 2.39 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|512 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
|TDP
|10 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|512
|-
|FLOPS
|1267 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|2x 12МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X55
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8250-AC
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
|-
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