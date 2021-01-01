Snapdragon 870 vs A11 Bionic – что лучше?

Snapdragon 870 против A11 Bionic VS Snapdragon 870 A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 870 Показывает в 3.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

В 3 раза выше пропускная способность памяти (44 против 14.9 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 639K vs 312K

Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже

Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)

Имеет на 2 ядра больше

На 34% выше частота процессора (3200 против 2390 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 870 +104% 639903 A11 Bionic 312950 CPU 179340 88563 GPU 226049 75396 Memory 88254 44020 UX 98207 40315 Total score 639903 312950 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 870 +7% 987 A11 Bionic 919 Multi-Core Score Snapdragon 870 +47% 3357 A11 Bionic 2286 Image compression 180.6 Mpixels/s 128.4 Mpixels/s Face detection 25.25 images/s 21.9 images/s Speech recognition 54.7 words/s 45.2 words/s Machine learning 56.95 images/s 39.6 images/s Camera shooting 28 images/s 24.2 images/s HTML 5 3 Mnodes/s 3.16 Mnodes/s SQLite 989.1 Krows/s 756.85 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 59 FPS

[Ultra] - Fortnite 27 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 102 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 107 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 49 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Black Shark 4

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)

3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 2.39 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A Кэш L1 512 КБ 64 КБ Кэш L2 1 МБ 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 7 нм 10 нм Количество транзисторов - 4.3 млрд. TDP 10 Вт 8 Вт Графический ускоритель GPU Adreno 650 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 587 МГц - Вычислительных блоков 2 3 Шейдерных блоков 512 - FLOPS 1267 Гфлопс 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12 Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4 Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек Объем До 16 ГБ До 3 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 2x 12МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Связь и сети Модем X55 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Общая информация Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2017 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8250-AC - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 -