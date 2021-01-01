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Snapdragon 870 против A14 Bionic

Snapdragon 870
Snapdragon 870
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 7% выше частота процессора (3200 против 2990 МГц
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 646K vs 606K
Преимущества Apple A14 Bionic
  • На 4 МБ больше кэша третьего уровня
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 870
vs
A14 Bionic

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 870 +7%
646684
A14 Bionic
606805
CPU 179347 173864
GPU 270188 208037
Memory 98761 106696
UX 95818 93575
Total score 646684 606805

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 870
1035
A14 Bionic +53%
1581
Multi-Core Score
Snapdragon 870
3501
A14 Bionic +9%
3831
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1.1 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 2990 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Вычислительных блоков - 4
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250-AC APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 -

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Комментарии

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