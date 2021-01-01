Snapdragon 870 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
96
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
100
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
94
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- Имеет на 2 ядра больше
- На 7% выше частота процессора (3200 против 2990 МГц
- Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 646K vs 606K
Преимущества Apple A14 Bionic
- На 4 МБ больше кэша третьего уровня
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|179347
|173864
|GPU
|270188
|208037
|Memory
|98761
|106696
|UX
|95818
|93575
|Total score
|646684
|606805
GeekBench 5
Single-Core Score
1035
A14 Bionic +53%
1581
Multi-Core Score
3501
A14 Bionic +9%
3831
|Image compression
|-
|174.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|33.7 images/s
|Speech recognition
|-
|95.65 words/s
|Machine learning
|-
|95.8 images/s
|Camera shooting
|-
|38.45 images/s
|HTML 5
|-
|4.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1.1 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.99 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|2990 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X55
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8250-AC
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1