Snapdragon 870 против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
43
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- Показывает в 7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 682K vs 336K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
- На 56% выше частота процессора (3200 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G95
- Выше частота графического ускорителя (на 33%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|189629
|95615
|GPU
|239863
|85900
|Memory
|105344
|54379
|UX
|142979
|98554
|Total score
|682020
|336760
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 870 +95%
1021
523
Multi-Core Score
Snapdragon 870 +112%
3405
1608
|Image compression
|180.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|25.25 images/s
|-
|Speech recognition
|54.7 words/s
|-
|Machine learning
|56.95 images/s
|-
|Camera shooting
|28 images/s
|-
|HTML 5
|3 Mnodes/s
|-
|SQLite
|989.1 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|59 FPS
[Ultra]
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|27 FPS
[Ultra]
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|102 FPS
[Ultra]
|57 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|107 FPS
[Ultra]
|48 FPS
[High]
|Genshin Impact
|49 FPS
[Ultra]
|27 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|52 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400
|Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3200 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|1 КБ
|-
|Кэш L2
|1.8 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|675 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|512
|64
|FLOPS
|1372 Гфлопс
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X55
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8250-AC
|MT6785V/CD
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
|Сайт MediaTek Helio G95
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