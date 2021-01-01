Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 870 vs Helio G95 – что лучше?

Snapdragon 870 против Helio G95

Snapdragon 870
VS
Helio G95
Snapdragon 870
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • Показывает в 7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 682K vs 336K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (7 против 12 нанометров)
  • На 56% выше частота процессора (3200 против 2050 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 870
vs
Helio G95

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 870 +103%
682020
Helio G95
336760
CPU 189629 95615
GPU 239863 85900
Memory 105344 54379
UX 142979 98554
Total score 682020 336760
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 870 +95%
1021
Helio G95
523
Multi-Core Score
Snapdragon 870 +112%
3405
Helio G95
1608
Image compression 180.6 Mpixels/s -
Face detection 25.25 images/s -
Speech recognition 54.7 words/s -
Machine learning 56.95 images/s -
Camera shooting 28 images/s -
HTML 5 3 Mnodes/s -
SQLite 989.1 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[Ultra]		 38 FPS
[Ultra]
Fortnite 27 FPS
[Ultra]		 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends 102 FPS
[Ultra]		 57 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz 107 FPS
[Ultra]		 48 FPS
[High]
Genshin Impact 49 FPS
[Ultra]		 27 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 52 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400		 Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 1 КБ -
Кэш L2 1.8 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 12 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 675 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 512 64
FLOPS 1372 Гфлопс 195.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250-AC MT6785V/CD
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 Сайт MediaTek Helio G95

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
18 (90%)
2 (10%)
Всего проголосовало: 20

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 870 и MediaTek Dimensity 800U
2. Qualcomm Snapdragon 870 и Snapdragon 750G
3. Qualcomm Snapdragon 870 и Snapdragon 860
4. Qualcomm Snapdragon 870 и MediaTek Dimensity 1200
5. Qualcomm Snapdragon 870 и Apple A15 Bionic
6. MediaTek Helio G95 и Qualcomm Snapdragon 730G
7. MediaTek Helio G95 и Qualcomm Snapdragon 720G
8. MediaTek Helio G95 и Samsung Exynos 9611
9. MediaTek Helio G95 и Dimensity 700
10. MediaTek Helio G95 и Helio G90T

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Helio G95 с Snapdragon 870, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры