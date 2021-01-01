Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 870 vs Snapdragon 660 – что лучше?

Snapdragon 870 против Snapdragon 660

Snapdragon 870
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 870
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 682K vs 204K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)
  • На 48% выше пропускная способность памяти (44 против 29.8 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 870
vs
Snapdragon 660

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 870 +234%
682020
Snapdragon 660
204347
CPU 189629 68288
GPU 239863 35535
Memory 105344 38070
UX 142979 59108
Total score 682020 204347
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 870 +155%
3405
Snapdragon 660
1334
Image compression 180.6 Mpixels/s 88.7 Mpixels/s
Face detection 25.25 images/s 12 images/s
Speech recognition 54.7 words/s 24.1 words/s
Machine learning 56.95 images/s 18.3 images/s
Camera shooting 28 images/s 11 images/s
HTML 5 3 Mnodes/s 1.76 Mnodes/s
SQLite 989.1 Krows/s 487.4 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 102 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 107 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 49 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 1 КБ -
Кэш L2 1.8 МБ 2 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP 10 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 512 128
FLOPS 1372 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X55 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Май 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250-AC SDM660
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
11 (84.6%)
2 (15.4%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 870 или MediaTek Dimensity 800U
2. Qualcomm Snapdragon 870 или Qualcomm Snapdragon 750G
3. Qualcomm Snapdragon 870 или Qualcomm Snapdragon 860
4. Qualcomm Snapdragon 870 или MediaTek Dimensity 1200
5. Qualcomm Snapdragon 870 или Apple A15 Bionic
6. Qualcomm Snapdragon 660 или Qualcomm Snapdragon 730G
7. Qualcomm Snapdragon 660 или Qualcomm Snapdragon 720G
8. Qualcomm Snapdragon 660 или Samsung Exynos 9611
9. Qualcomm Snapdragon 660 или MediaTek Helio G95
10. Qualcomm Snapdragon 660 или MediaTek Helio G90T

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 660 с Snapdragon 870, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры