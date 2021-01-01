Snapdragon 870 против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- Показывает в 6.3 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 3.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 682K vs 204K
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- На 45% выше частота процессора (3200 против 2200 МГц)
- На 48% выше пропускная способность памяти (44 против 29.8 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|189629
|68288
|GPU
|239863
|35535
|Memory
|105344
|38070
|UX
|142979
|59108
|Total score
|682020
|204347
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 870 +203%
1021
337
Multi-Core Score
Snapdragon 870 +155%
3405
1334
|Image compression
|180.6 Mpixels/s
|88.7 Mpixels/s
|Face detection
|25.25 images/s
|12 images/s
|Speech recognition
|54.7 words/s
|24.1 words/s
|Machine learning
|56.95 images/s
|18.3 images/s
|Camera shooting
|28 images/s
|11 images/s
|HTML 5
|3 Mnodes/s
|1.76 Mnodes/s
|SQLite
|989.1 Krows/s
|487.4 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|102 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|107 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|49 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 660
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3200 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|1 КБ
|-
|Кэш L2
|1.8 МБ
|2 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд.
|TDP
|10 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Adreno 512
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|675 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|512
|128
|FLOPS
|1372 Гфлопс
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X55
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Май 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8250-AC
|SDM660
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
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