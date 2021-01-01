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Snapdragon 870 против Snapdragon 720G

Snapdragon 870
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 870
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • В 3.2 раза выше пропускная способность памяти (44 против 13.91 Гбит/с)
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 658K vs 281K
  • На 39% выше частота процессора (3200 против 2300 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Выше частота графического ускорителя (на 28%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 870
vs
Snapdragon 720G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 870 +134%
658103
Snapdragon 720G
281272
CPU 179347 99886
GPU 270188 71529
Memory 98761 50549
UX 95818 52632
Total score 658103 281272

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 108.75 Mpixels/s
Face detection - 15.55 images/s
Speech recognition - 27.15 words/s
Machine learning - 25.5 images/s
Camera shooting - 16.15 images/s
HTML 5 - 2.18 Mnodes/s
SQLite - 561.5 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 43 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 40 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 34 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Realme 7 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 3200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 8 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Adreno 618
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 587 МГц 750 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 512 128
FLOPS 1267 Гфлопс 435 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем X55 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8250-AC SM7125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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