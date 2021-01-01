Snapdragon 870 против Snapdragon 765
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 870 (с графикой Adreno 650) и Snapdragon 765 (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- В 2.6 раза выше пропускная способность памяти (44 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 656K vs 288K
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 39% выше частота процессора (3200 против 2300 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765
- Выше частота графического ускорителя (на 28%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|179347
|92922
|GPU
|270188
|94326
|Memory
|98761
|61048
|UX
|95818
|52552
|Total score
|656483
|288255
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 870 +117%
1038
478
Multi-Core Score
Snapdragon 870 +94%
3514
1816
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и Snapdragon 765
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|1x 2.3 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3200 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|-
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|TDP
|10 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Adreno 620
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|587 МГц
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|3
|Шейдерных блоков
|512
|192
|FLOPS
|1267 Гфлопс
|600 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Hexagon 696
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X55
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8250-AC
|SM7250-AA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
|Сайт Qualcomm Snapdragon 765
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